Выпуск 18.45 29 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 29 июня. Ключевые из них:

– С понедельника в вузах стартует вступительная кампания. Как подавать документы – Факты сняли для вас подробную инструкцию.

– Где-то топит, а где-то высыхает. В мире критическая ситуация с водой. В Голландии Факты встретились с украинским ученым, исследования которого цитируют во всем мире.

– Репортаж с помидорной столицы Украины. Городок с уникальным климатом – где томаты созревают на 2 недели раньше.

Опубликовано Июнь, 29 в 19:39



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