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Выпуск 18.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 3 июля. Ключевые из них:

– В туристический скандал, наконец, вмешалось правительство. Перевозчик фактически признал – чтобы выбить долги у туроператора сделал заложником пассажиров.

– Верховная Рада разрешила посадить на 2 года отцов, которые годами не платят алиментов и жестче наказывать за незаконную вырубку и контрабанду леса.

– В Каменец-Подольском открыли первую в Украине теплоэлектростанцию, которая будет работать на биомассе.

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