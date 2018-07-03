Выпуск 18.45 3 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 3 июля. Ключевые из них:

– В туристический скандал, наконец, вмешалось правительство. Перевозчик фактически признал – чтобы выбить долги у туроператора сделал заложником пассажиров.

– Верховная Рада разрешила посадить на 2 года отцов, которые годами не платят алиментов и жестче наказывать за незаконную вырубку и контрабанду леса.

– В Каменец-Подольском открыли первую в Украине теплоэлектростанцию, которая будет работать на биомассе.

Опубликовано Июль, 03 в 19:47



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.