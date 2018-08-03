Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 18.45 3 августа/

Выпуск 18.45 3 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 3 августа. Ключевые из них:

– Политзаключенный Кремля, крымский активист – Александр Костенко – вышел на свободу. Зато к Олегу Сенцову не пускают даже представителей международной правозащитной организации.

– На Европу надвигается рекордная жара. Циклон приходит из пустыни Сахары. В Украине август тоже будет жарким.

– Украина наращивает собственное производство легких вертолетов. Стоят дешевле иностранных аналогов, а по техническим характеристикам не хуже.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 15.45 3 августа
Выпуск 12.45 3 августа
Выпуск 8.45 3 августа
Факты. Спорт. 3 августа
Выпуск 7.45 3 августа
Выпуск 7.15 3 августа
Выпуск 6.45 3 августа
Выпуск 21.10 2 августа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка