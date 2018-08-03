Выпуск 18.45 3 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 3 августа. Ключевые из них:

– Политзаключенный Кремля, крымский активист – Александр Костенко – вышел на свободу. Зато к Олегу Сенцову не пускают даже представителей международной правозащитной организации.

– На Европу надвигается рекордная жара. Циклон приходит из пустыни Сахары. В Украине август тоже будет жарким.

– Украина наращивает собственное производство легких вертолетов. Стоят дешевле иностранных аналогов, а по техническим характеристикам не хуже.

Опубликовано Август, 03 в 20:22



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