Выпуск 18.45 31 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 31 июля. Ключевые из них:
– Убийство в Бердянске. Кто и за что застрелил добровольца, участника АТО Виталия Олешко.
– Заседание суда по делу экс-президента беглеца Януковича снова сорвано. Его адвокаты третий раз устроили демарш.
– Штормовое предупреждение в Украине. Затоплены и обесточены более двухсот населенных пунктов. И конца непогоде не видно.
2018-07-31
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