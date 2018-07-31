Выпуск 18.45 31 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 31 июля. Ключевые из них:

– Убийство в Бердянске. Кто и за что застрелил добровольца, участника АТО Виталия Олешко.

– Заседание суда по делу экс-президента беглеца Януковича снова сорвано. Его адвокаты третий раз устроили демарш.

– Штормовое предупреждение в Украине. Затоплены и обесточены более двухсот населенных пунктов. И конца непогоде не видно.

Опубликовано Июль, 31 в 19:44



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