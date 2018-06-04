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Выпуск 18.45 4 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 4 июня. Ключевые из них:

– Московский городской суд признал виновным Романа Сущенко, 12 лет тюрьмы строгого режима;

– украинские выпускники жалуются на качество ВНО по английскому языку в части аудирования – некоторым удастся  оспорить экзамен;

– национальний телепроект Новые лидеры прошел первый этап отбора 100 лучших идей.

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