Выпуск 18.45 4 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 4 июня. Ключевые из них:
– Московский городской суд признал виновным Романа Сущенко, 12 лет тюрьмы строгого режима;
– украинские выпускники жалуются на качество ВНО по английскому языку в части аудирования – некоторым удастся оспорить экзамен;
– национальний телепроект Новые лидеры прошел первый этап отбора 100 лучших идей.
2018-06-04
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