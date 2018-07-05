Выпуск 18.45 5 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 5 июля. Ключевые из них:

– Более 70 украинских политзаключенных сидят в российских тюрьмах, Украина готова передать Москве 36 россиян ради их освобождения.

– На возрождение Донбасса направят 12 миллиардов гривен, премьер Гройсман требует максимально эффективно использовать деньги.

– Не бойтесь сочетать разные стили, а элегантность форм разбавлять яркими цветами и блестящими деталями – дом Валентина на неделе моды в Париже.

Опубликовано Июль, 05 в 19:36



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