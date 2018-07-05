Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 18.45 5 июля/

Выпуск 18.45 5 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 5 июля. Ключевые из них:

– Более 70 украинских политзаключенных сидят в российских тюрьмах, Украина готова передать Москве 36 россиян ради их освобождения.

– На возрождение Донбасса направят 12 миллиардов гривен, премьер Гройсман требует максимально эффективно использовать деньги.

– Не бойтесь сочетать разные стили, а элегантность форм разбавлять яркими цветами и блестящими деталями – дом Валентина на неделе моды в Париже.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 15.45 5 июля
Выпуск 12.45 5 июля
Выпуск 8.45 5 июля
Факты. Спорт. 5 июля
Выпуск 7.45 5 июля
Выпуск 7.15 5 июля
Выпуск 6.45 5 июля
Выпуск 21.10 4 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка