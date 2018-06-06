Выпуск 18.45 6 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 6 июня. Ключевые из них:

– премьер подписал представление на увольнение Александра Данилюка;

– ветер наше все – в Украине потенциал развития ветроэнергетики и она его, продуктивно использует, специальный репортаж;

– он добился снижения налогов на ввоз еклектрокаров и постоянно заботится об энергоэффективности. В Фактах – финалист телепроекта Новые лидеры Константин Евтушенко.

Опубликовано Июнь, 06 в 20:32



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