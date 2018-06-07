Выпуск 18.45 7 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 7 июня. Ключевые из них:

– гуманитарная катастрофа в селе Южное, боевики его выжигают и люди оттуда бегут, репортаж из Донбасса;

– ее цель – создать в Украине действенную систему трансплантации органов, спасать тысячи жизней. В фактах участница телепроекта новые лидеры Ирина Заславец;

– мощный инвестиционный проект в солнечной энергетике. Испанцы вкладывают почти 55 млн евро в строительство в Киевской области солнечной электростанции.

Опубликовано Июнь, 07 в 20:02



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