Выпуск 18.45 7 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 7 июня. Ключевые из них:
– гуманитарная катастрофа в селе Южное, боевики его выжигают и люди оттуда бегут, репортаж из Донбасса;
– ее цель – создать в Украине действенную систему трансплантации органов, спасать тысячи жизней. В фактах участница телепроекта новые лидеры Ирина Заславец;
– мощный инвестиционный проект в солнечной энергетике. Испанцы вкладывают почти 55 млн евро в строительство в Киевской области солнечной электростанции.
2018-06-07
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