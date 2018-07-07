Выпуск 18.45 7 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 18.45 7 июля. Ключевые из них:
– кто виноват в смерти детей в Нежине? Владелец недостроенного здания или безопасность детей и их родителей;
– арендовать домик в курортной зоне, внести за него залог, чтобы приехав – остаться ни с чем. Новый способ мошенничества;
– вызвать врача, чтобы побить его и забрать наркотические препараты. В Черкассах медиков скорых обеспечили тревожными кнопками.
2018-07-07
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