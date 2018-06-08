Выпуск 18.45 8 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 8 июня. Ключевые из них:
– сегодня герои репортажа с Донбасса – украинские разведчики;
– правительство и в дальнейшем будет выдавать коммунальные субсидии, однако усилит контроль за их адресностью;
– норвежская база вблизи Бергена, съемочная группа Фактов отправляется на настоящую рыбалку в открытое Северное море.
2018-06-08
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