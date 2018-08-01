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Выпуск 21.10 1 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 1 августа. Ключевые из них:

– Шаурма вблизи станций метро. В Киеве из-за отравления фаст-фудом в больницах 70 человек. Из них десять – дети.

– Кому мешал Виталий Олешко и кто является заказчиком его убийства. Друзья погибшего, чтобы расследование было честным, дежурят под стенами полиции.

– Доведет ли суд до конца дело экс-президента беглеца Януковича? Ведь его адвокаты не раз намеренно срывают заседания.

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