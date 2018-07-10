Выпуск 21.10 10 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 10 июля. Ключевые из них:

– саммит НАТО уже на старте. Эксперты прогнозируют, есть ли в Украине шанс стать ближе к альянсу;

– они молодые, но уже имеют кучу идей. Под Киевом стартовал специальный проект для студентов, где они создадут гениальный проект;

– 1 млн за возвращение долгов. В Николаеве государственный ЖЭК нанял частных коллекторов.

Опубликовано Июль, 10 в 21:56



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