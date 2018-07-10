Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 21.10 10 июля/

Выпуск 21.10 10 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 10 июля. Ключевые из них:

– саммит НАТО уже на старте. Эксперты прогнозируют, есть ли в Украине шанс стать ближе к альянсу;

– они молодые, но уже имеют кучу идей. Под Киевом стартовал специальный проект для студентов, где они создадут гениальный проект;

– 1 млн за возвращение долгов. В Николаеве государственный ЖЭК нанял частных коллекторов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 18.45 10 июля
Выпуск 15.45 10 июля
Выпуск 12.45 10 июля
Выпуск 8.45 10 июля
Факты. Спорт. 10 июля
Выпуск 7.45 10 июля
Выпуск 7.15 10 июля
Выпуск 6.45 10 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка