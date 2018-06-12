Выпуск 21.10 12 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 12 июня. Ключевые из них:

– Как стрелять из танка, чтобы противник не видел, и другие примудрости войны – в спецрепортаже с передовой.

– О ядерном разоружение не договорились, но соглашение подписали. О чем говорится в документе Трампа и Кима.

– Ореховый бизнес приносит большой и стабильный доход. Факты расскажут обо всех тонкостях выращивания грецкого ореха.

Опубликовано Июнь, 12 в 22:11



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.