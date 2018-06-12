Выпуск 21.10 12 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 12 июня. Ключевые из них:
– Как стрелять из танка, чтобы противник не видел, и другие примудрости войны – в спецрепортаже с передовой.
– О ядерном разоружение не договорились, но соглашение подписали. О чем говорится в документе Трампа и Кима.
– Ореховый бизнес приносит большой и стабильный доход. Факты расскажут обо всех тонкостях выращивания грецкого ореха.
2018-06-12
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