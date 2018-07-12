Выпуск 21.10 12 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 12 июля. Ключевые из них:
– Трамп опять устроил скандал, но Украине пообещал поддержку – новости последнего дня саммита НАТО,
– Минобороны назвало причину взрыва миномета Молот на ровенском полигоне, но свидетели не согласны;
– узник Кремля Олег Сенцов 2 месяца голодает – на каких капельницах его держит русская медицина.
2018-07-12
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