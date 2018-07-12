Выпуск 21.10 12 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 12 июля. Ключевые из них:

– Трамп опять устроил скандал, но Украине пообещал поддержку – новости последнего дня саммита НАТО,

– Минобороны назвало причину взрыва миномета Молот на ровенском полигоне, но свидетели не согласны;

– узник Кремля Олег Сенцов 2 месяца голодает – на каких капельницах его держит русская медицина.

Опубликовано Июль, 12 в 21:56



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