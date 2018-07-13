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Выпуск 21:10 13 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21:10 13 июля. Ключевые из них:

– В Киеве продолжается акция в поддержку Олега Сенцова. Сегодня украинец отмечает 42-й день рождения в тюрьме на Заполярье.

– Россия пытается заблокировать нам торговлю морем. Почему останавливают зарубежные суда и как мы можем на это повлиять.

– Мир входит в коридор затмений. Факты расспросили ученых, астрологов и психологов – как эти явления повлияют на людей.

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