Выпуск 21.10 16 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 16 июля. Ключевые из них:
– Встреча президентов США и России. Чего от нее ждать Украине? Прямое включение с Хельсинки.
– Свалка-базар вместо цивилизованного выхода из метро. Кто должен освободить загромождение продавцами подземки.
– 27 человек отравились фаст-фудом во Львове. Что они ели и кто будет отвечать.
2018-07-16
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