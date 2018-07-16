Выпуск 21.10 16 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 16 июля. Ключевые из них:

– Встреча президентов США и России. Чего от нее ждать Украине? Прямое включение с Хельсинки.

– Свалка-базар вместо цивилизованного выхода из метро. Кто должен освободить загромождение продавцами подземки.

– 27 человек отравились фаст-фудом во Львове. Что они ели и кто будет отвечать.

Опубликовано Июль, 16 в 22:04



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