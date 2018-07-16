Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 21.10 16 июля/

Выпуск 21.10 16 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 16 июля. Ключевые из них:

– Встреча президентов США и России. Чего от нее ждать Украине? Прямое включение с Хельсинки.

– Свалка-базар вместо цивилизованного выхода из метро. Кто должен освободить загромождение продавцами подземки.

– 27 человек отравились фаст-фудом во Львове. Что они ели и кто будет отвечать.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 18.45 16 июля
Выпуск 15.45 16 июля
Выпуск 12.45 16 июля
Факты. Спорт. 16 июля
Выпуск 8.45 16 июля
Выпуск 12.45 15 июля
Выпуск 18.45 14 июля
Выпуск 12.45 14 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка