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Выпуск 21.10 17 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 17 июля. Ключевые из них:

– Допрос свидетелей закончен, хотя ключевых фигурантов мы так и не услышали. Суд по делу гос-измены Януковича переходит к дебатам.

– Неуверенным, испуганным, слабым и растерянным назвали Трампа на встрече с Путиным. В Вашингтоне его встретили обвинениями в измене. Прямое включение из США.

– Будет отвечать ли когда-нибудь Россия за сбитый малазийский Боинг? Сегодня 4 года трагедии.

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