Выпуск 21.10 18 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 18 июня. Ключевые из них:
– с кем сотрудничал Борис Герман, которого подозревают в покушении на жизнь Аркадия Бабченко;
– град, шквальный ветер, наводнение и вырванные с корнем деревья. Пока одна часть Украины страдает от непогоды, другая переживает засуху и аномальную жару;
– курортный сезон. Сколько стоит, условия и сервис и насколько развита инфраструктура на Херсонщине.
2018-06-18
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