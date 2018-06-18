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Выпуск 21.10 18 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 18 июня. Ключевые из них:

– с кем сотрудничал Борис Герман, которого подозревают в покушении на жизнь Аркадия Бабченко;

– град, шквальный ветер, наводнение и вырванные с корнем деревья. Пока одна часть Украины страдает от непогоды, другая переживает засуху и аномальную жару;

– курортный сезон. Сколько стоит, условия и сервис и насколько развита инфраструктура на Херсонщине.

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