Выпуск 21.10 18 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 18 июля. Ключевые из них:
– Нарушение условий хранения продуктов, отсутствие медицинского ухода работников и кишечные болезни поваров. По каким причинам отравляются дети в летних лагерях.
– В Кремле наспех исправляют фразу Путина о проведенном Россией референдум в украинском Крыму. Насколько хватит лжи.
– Незаконный экспорт. Украинский лес продают контрабандным путем, а бизнес этот покрывают на очень высоких этажах.
2018-07-18
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