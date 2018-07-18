Выпуск 21.10 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 18 июля. Ключевые из них:

– Нарушение условий хранения продуктов, отсутствие медицинского ухода работников и кишечные болезни поваров. По каким причинам отравляются дети в летних лагерях.

– В Кремле наспех исправляют фразу Путина о проведенном Россией референдум в украинском Крыму. Насколько хватит лжи.

– Незаконный экспорт. Украинский лес продают контрабандным путем, а бизнес этот покрывают на очень высоких этажах.

Опубликовано Июль, 18 в 22:04



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