Выпуск 21.10 19 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 19 июля. Ключевые из них:

– Отравление детей. Медработники не отреагировали на первые жалобы в Лагере Орленок, назвав их симптомами ОРВИ.

– Отечественная медицина. Когда онкобольных украинцев начнут лечить дома, чтобы они не искали огромных денег на терапию за рубежом.

– Туристическая Украина. На Ровенщине местное озеро переполнено фекалиями. Тут не то что купаться, но и проходить около него запрещено.

Опубликовано Июль, 19 в 21:56



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