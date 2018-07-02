Выпуск 21.10 2 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 2 июля. Ключевые из них:
– Отпуск в аэропорту. Тысячи украинцев в разных странах мира ждут вылетов по несколько суток. В чем причина и кто должен компенсировать людям неожиданные расходы.
– Чернигов утонул после дождя. Людей эвакуировали на лодках.
– Олег, Украина с тобой! Тысячи человек вышли на акцию поддержки незаконно заключенного в России режиссера.
2018-07-02
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