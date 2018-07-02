Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 21.10 2 июля/

Выпуск 21.10 2 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 2 июля. Ключевые из них:

– Отпуск в аэропорту. Тысячи украинцев в разных странах мира ждут вылетов по несколько суток. В чем причина и кто должен компенсировать людям неожиданные расходы.

– Чернигов утонул после дождя. Людей эвакуировали на лодках.

– Олег, Украина с тобой! Тысячи человек вышли на акцию поддержки незаконно заключенного в России режиссера.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 18.45 2 июля
Выпуск 15.45 2 июля
Выпуск 12.45 2 июля
Факты. Спорт. 2 июня
Выпуск 8.45 2 июля
Выпуск 12.45 1 июля
Выпуск 18.45 30 июня
Выпуск 12.45 30 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка