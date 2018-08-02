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Выпуск 21.10 2 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 2 августа. Ключевые из них:

– Сексуальное насилие над детьми в детском доме на Волыни. Полиция начала следствие.

– Завершено расследование уголовного производства в отношении Надежды Савченко и Владимира Рубана. Какое решение.

– Отрезаны от мира. В Одесской области дом 90-летней женщины заблокирован магазином. Подъехать не имеет возможности даже скорая помощь.

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