Выпуск 21.10 21 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 21 июня. Ключевые из них:
– в Кабмине определили, кто будет контролировать и предотвращать контрабанду. И когда вернут уголовную ответственность за нее;
– в парламенте приняли закон о национальной безопасности. Для чего он Украине и что теперь изменится;
– у Олега Сенцова проблемы с сердцем и почками. А вот в России считают, что его самочувствие – хорошее и у него лечебное голодание.
2018-06-21
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