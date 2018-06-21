Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 21.10 21 июня/

Выпуск 21.10 21 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 21 июня. Ключевые из них:

– в Кабмине определили, кто будет контролировать и предотвращать контрабанду. И когда вернут уголовную ответственность за нее;

– в парламенте приняли закон о национальной безопасности. Для чего он Украине и что теперь изменится;

– у Олега Сенцова проблемы с сердцем и почками. А вот в России считают, что его самочувствие – хорошее и у него лечебное голодание.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 18.45 21 июня
Выпуск 15.45 21 июня
Выпуск 12.45 21 июня
Выпуск 8.45 21 июня
Факты. Спорт. 21 июня
Выпуск 7.45 21 июня
Выпуск 7.15 21 июня
Выпуск 6.45 21 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка