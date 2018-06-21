Выпуск 21.10 21 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 21 июня. Ключевые из них:

– в Кабмине определили, кто будет контролировать и предотвращать контрабанду. И когда вернут уголовную ответственность за нее;

– в парламенте приняли закон о национальной безопасности. Для чего он Украине и что теперь изменится;

– у Олега Сенцова проблемы с сердцем и почками. А вот в России считают, что его самочувствие – хорошее и у него лечебное голодание.

Опубликовано Июнь, 21 в 21:55



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