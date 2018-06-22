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Выпуск 21.10 22 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 22 июня. Ключевые из них:

– евробляхи – сколько их владельцы должны платить и какие штрафы ожидают тех, кто закон не выполнит;

– поехать любоваться природой, а оказаться на кладбище. В Черкассах чиновница на большой скорости сбила насмерть велосипедиста. И предлагала деньги, чтобы замять дело;

– в Киеве открылся молодежный форум ЗАВТРА.UA, инициатором которого является фонд Виктора Пинчука.

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