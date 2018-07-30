Выпуск 21.10 30 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 30 июля. Ключевые из них:
– в Харькове разоблачили банду мошенников, которые забирали квартиры у одиноких людей. За 3 года злоумышленники присвоили 6 помещений;
– гривна снова обесценивается. Какой курс установил Нацбанк на завтра;
– возвращение домой. После пересадки сердца и легких из Индии вернулась Юлия Кавий. В Украине, к сожалению, таких операций не делают.
2018-07-30
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