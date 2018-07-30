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Выпуск 21.10 30 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 30 июля. Ключевые из них:

– в Харькове разоблачили банду мошенников, которые забирали квартиры у одиноких людей. За 3 года злоумышленники присвоили 6 помещений;

– гривна снова обесценивается. Какой курс установил Нацбанк на завтра;

– возвращение домой. После пересадки сердца и легких из Индии вернулась Юлия Кавий. В Украине, к сожалению, таких операций не делают.

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