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Выпуск 21.10 31 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 31 июля. Ключевые из них:

– Убийство в Бердянске. Кто и за что застрелил добровольца, участника АТО Виталия Олешко.

– 16-ть человек отравились шаурмой в Киеве. Почему люди такие безопасные? Есть мясо неизвестного происхождения в 30-ти градусную жару.

– Водитель Лексуса Зайцева во время аварии была под действием наркотиков. Это подтвердила экспертиза Министерства Здравоохранения Украины.

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