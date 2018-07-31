Выпуск 21.10 31 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 31 июля. Ключевые из них:
– Убийство в Бердянске. Кто и за что застрелил добровольца, участника АТО Виталия Олешко.
– 16-ть человек отравились шаурмой в Киеве. Почему люди такие безопасные? Есть мясо неизвестного происхождения в 30-ти градусную жару.
– Водитель Лексуса Зайцева во время аварии была под действием наркотиков. Это подтвердила экспертиза Министерства Здравоохранения Украины.
2018-07-31
Теги: Факты 21.10, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.