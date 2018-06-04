Выпуск 21.10 4 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 4 июня. Ключевые из них:

– cмертельные гонки. В Днепре автомобиль вылетел на остановку, где стояли люди;

– ВНО по английскому со скандалом. Выпускники из разных городов жалуются на некачественную запись аудирования;

– соревнования ретро-автомобилей. Ягуары, Ролл-с-ройсы, кадиллаки и даже машина английской королевы.

Опубликовано Июнь, 04 в 22:10



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