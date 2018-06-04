Выпуск 21.10 4 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 4 июня. Ключевые из них:
– cмертельные гонки. В Днепре автомобиль вылетел на остановку, где стояли люди;
– ВНО по английскому со скандалом. Выпускники из разных городов жалуются на некачественную запись аудирования;
– соревнования ретро-автомобилей. Ягуары, Ролл-с-ройсы, кадиллаки и даже машина английской королевы.
2018-06-04
Теги: Факты 21.10, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.