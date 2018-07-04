Выпуск 21.10 4 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 4 июля. Ключевые из них:
– За совершение ДТП в нетрезвом состоянии будут сажать за решетку. Верховная Рада приняли соответствующий законопроект.
– Мост в пропасть. На Ивано-Франковщине люди погибают, переходя переправу с одного края села на другой.
– Победительница Евровидения израильская певица Нетта украла песню.
2018-07-04
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