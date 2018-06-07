Выпуск 21.10 7 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 18.45 7 июня. Ключевые из них:

– поддержка Псевдо-республик, запугивание Киева тяжелыми последствиями и откровенная ложь в ответах. Путин провел ежегодный разговор со своим народом;

– стрельба в Днепре. Злоумышленники пытались обокрасть обменник в центре города;

– приобрести настоящие наркотики через интернет. Родители, будьте внимательны и контролируйте онлайн покупки своих детей.

Опубликовано Июнь, 07 в 22:07



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