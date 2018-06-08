Выпуск 21.10 8 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 21.10 8 июня. Ключевые из них:

– вернуть Россию в состав Джей-севен. Какие страны Большой семерки соглашаются на это предложение;

– она родилась здоровой, но младенцем подхватила инфекцию, которая сделала ее инвалидом. Надежда выздороветь есть, нужна только наша с вами помощь;

– жизнь на помойке. Город Дрогобыч Львовской превратился в свалку.

Опубликовано Июнь, 08 в 22:08



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