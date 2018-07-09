Выпуск 21.10 9 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21.10 9 июля. Ключевые из них:
– саммит в Брюсселе показал сближение с ЕС. Как европолитики оценивают нашу экономику и борьбу с коррупцией;
– Россия совершила нападение на наши земли. Сегодня Великобритания обвинила Москву в очередном отравлении газом Новичок;
– наши коллеги с Радио Свобода встретились с родителями Виталия Маркива арестованного по подозрению в убийстве итальянского фотографа.
2018-07-09
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