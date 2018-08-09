Выпуск 21:10 9 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21:10 9 августа. Ключевые из них:

– Россия передала фото Олега Сенцова. О его освобождении завтра будет просить лично президент Франции.

– В Украине появилась транспортная новация – кратшеринг. Маленькие машины можно взять на прокат поминутно.

– Скандал в одесском приюте. Ребенок рассказала на видео про издевательства воспитателей.

Опубликовано Август, 09 в 21:40



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