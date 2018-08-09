Выпуск 21:10 9 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 21:10 9 августа. Ключевые из них:
– Россия передала фото Олега Сенцова. О его освобождении завтра будет просить лично президент Франции.
– В Украине появилась транспортная новация – кратшеринг. Маленькие машины можно взять на прокат поминутно.
– Скандал в одесском приюте. Ребенок рассказала на видео про издевательства воспитателей.
2018-08-09
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