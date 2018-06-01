Выпуск 6.45 1 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 1 июня. Ключевые из них:

– На передовой накануне было жарко, однако, обошлось без погибших.

– Без возможности внесения залога. Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

– После того, как Венгрия заняла конструктивную позицию относительно языковых статей нового украинского закона об образовании, Россия забеспокоилась.

Опубликовано Июнь, 01 в 10:41



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.