Выпуск 6.45 1 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 1 июня. Ключевые из них:
– На передовой накануне было жарко, однако, обошлось без погибших.
– Без возможности внесения залога. Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.
– После того, как Венгрия заняла конструктивную позицию относительно языковых статей нового украинского закона об образовании, Россия забеспокоилась.
2018-06-01
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