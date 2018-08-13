Факты ICTV – Выпуск 6:45 (13.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: киевская полиция просит помочь разыскать разбойников, которые накануне убили охранника и ограбили ломбард в столице; накануне на Востоке ранены два наших военных. Боевики не прекращают обстрелы; информация об освобождении Олега Сенцова могла быть злой шуткой.

Опубликовано Август, 13 в 10:01



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