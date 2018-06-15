Выпуск 6.45 15 июня
Факты ICTV – свежие новости состоянию на 6.45 15 июня. Ключевые из них:
– дождь, ветер и молнии. Мощная гроза, которая прошла в Киеве ночью, наделала беды;
– из-за непогоды произошли инциденты и в столичных аэропортах. В Жулянах самолет из Анталии во время приземления выкатился за пределы посадочной полосы;
– 7 украинских моряков незаконно удерживают оккупанты в Крыму. Об этом сообщили в Госпогранслужбы.
2018-06-15
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