Выпуск 6.45 15 июня

Факты ICTV – свежие новости состоянию на 6.45 15 июня. Ключевые из них:

– дождь, ветер и молнии. Мощная гроза, которая прошла в Киеве ночью, наделала беды;

– из-за непогоды произошли инциденты и в столичных аэропортах. В Жулянах самолет из Анталии во время приземления выкатился за пределы посадочной полосы;

– 7 украинских моряков незаконно удерживают оккупанты в Крыму. Об этом сообщили в Госпогранслужбы.

Опубликовано Июнь, 15 в 10:00



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