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Выпуск 6.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 18 июля. Ключевые из них:

– расследовать массовое отравление детей в детском лагере Орленок в Донецкой области будет специальная комиссия;

– на фронте за минувшие сутки имеем одного погибшего защитника и еще один ранен;

– слова Путина помогут Украине доказать агрессию России в международных судах, уверена Ирина Геращенко.

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