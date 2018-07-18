Выпуск 6.45 18 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 18 июля. Ключевые из них:

– расследовать массовое отравление детей в детском лагере Орленок в Донецкой области будет специальная комиссия;

– на фронте за минувшие сутки имеем одного погибшего защитника и еще один ранен;

– слова Путина помогут Украине доказать агрессию России в международных судах, уверена Ирина Геращенко.

Опубликовано Июль, 18 в 9:55



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