Выпуск 6.45 19 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 19 июля. Ключевые из них:

– по данным штаба ООС, российские оккупанты только раз нарушили перемирие;

– в Харькове двое блогеров, зашли на территорию танкового склада, где находились сотни списанных и десяток новых танков;

– в Крыму украинского политзаключенного Наримана Меме-деми-новая принудительно перевели в психбольницу.

Опубликовано Июль, 19 в 10:00



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