Выпуск 6.45 19 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 19 июля. Ключевые из них:
– по данным штаба ООС, российские оккупанты только раз нарушили перемирие;
– в Харькове двое блогеров, зашли на территорию танкового склада, где находились сотни списанных и десяток новых танков;
– в Крыму украинского политзаключенного Наримана Меме-деми-новая принудительно перевели в психбольницу.
2018-07-19
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