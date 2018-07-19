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Выпуск 6.45 19 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 19 июля. Ключевые из них:

– по данным штаба ООС, российские оккупанты только раз нарушили перемирие;

– в Харькове двое блогеров, зашли на территорию танкового склада, где находились сотни списанных и десяток новых танков;

– в Крыму украинского политзаключенного Наримана Меме-деми-новая принудительно перевели в психбольницу.

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