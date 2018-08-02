Выпуск 6.45 2 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 2 августа. Ключевые из них:
– На Востоке страны террористы обстреливали наши позиции на всей линии соприкосновения.
– 250 миллионов долларов на оборону – выделить такую сумму Украине согласился Сенат США.
– На Житомирщине местная прокуратура и правоохранители обнаружили подпольный цех, где хранили и обрабатывали солнечный камень.
2018-08-02
Теги: Факты 6.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.