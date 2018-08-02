Выпуск 6.45 2 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 2 августа. Ключевые из них:

– На Востоке страны террористы обстреливали наши позиции на всей линии соприкосновения.

– 250 миллионов долларов на оборону – выделить такую сумму Украине согласился Сенат США.

– На Житомирщине местная прокуратура и правоохранители обнаружили подпольный цех, где хранили и обрабатывали солнечный камень.

Опубликовано Август, 02 в 9:46



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