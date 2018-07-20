Выпуск 6.45 20 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 20 июля. Ключевые из них:

– под обстрелами оказались Крымское, Светлодарск, Луганское и Лебединское;

– украинский омбудсмен Людмила Денисова будет вести собственное расследование по несвоевременному реагированию администрацией лагеря Орленок Донецкой области на отравление детей;

– состояние здоровья Олега Сенцова, незаконно осужденного за терроризм Россией, ежедневно ухудшается. Как рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

Опубликовано Июль, 20 в 10:05



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