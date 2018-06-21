Выпуск 6.45 21 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 21 июня. Ключевые из них:

– За прошедшие сутки российские наемники вели огонь из запрещенного Минском вооружения – сообщают в зоне объединенных террористических сил.

– Средства от борьбы с контрабандой могут потратить на закупку американских средств противовоздушной обороны Patriot.

– Миротворцы ООН помогут провести демократические местные выборы в ОРДЛО.

Опубликовано Июнь, 21 в 9:47



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