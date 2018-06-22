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Выпуск 6.45 22 июня

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 22 июня. Ключевые из них:

– Гаубицы, танки и боевые машины пехоты. Все это российско-террористические войска, их до сих пор держат неподалеку линии соприкосновения.

– Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова теперь может беспрепятственно попасть в Украину. Запрет на въезд снял президент Петр Порошенко.

– В оккупированном Крыму в Евпатории горел частный пансионат Арсенал.

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