Выпуск 6.45 22 июня
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 22 июня. Ключевые из них:
– Гаубицы, танки и боевые машины пехоты. Все это российско-террористические войска, их до сих пор держат неподалеку линии соприкосновения.
– Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова теперь может беспрепятственно попасть в Украину. Запрет на въезд снял президент Петр Порошенко.
– В оккупированном Крыму в Евпатории горел частный пансионат Арсенал.
2018-06-22
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