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Выпуск 6.45 24 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 24 июля. Ключевые из них:

– 1 раз за вчерашний день российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе.

– Сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию про режиссера в предсмертном состоянии. Об этом ранее сообщало британское издание Independent со ссылкой на нее же.

– По меньшей мере 20 человек стали жертвами масштабного лесного пожара близ Афин.

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