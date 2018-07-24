Выпуск 6.45 24 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 24 июля. Ключевые из них:
– 1 раз за вчерашний день российские оккупанты нарушили режим тишины в Донбассе.
– Сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию про режиссера в предсмертном состоянии. Об этом ранее сообщало британское издание Independent со ссылкой на нее же.
– По меньшей мере 20 человек стали жертвами масштабного лесного пожара близ Афин.
2018-07-24
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