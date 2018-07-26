Выпуск 6.45 26 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 26 июля. Ключевые из них:

– Эскалация на Донбассе проходит, однако там ни дня без обстрелов. Об этом заявила накануне украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

– Европейский суд по правам человека призвал Олега Сенцова прекратить голодовку и принять лекарства.

– Соединенные Штаты обнародовали декларацию о непризнании аннексии Крыма.

Опубликовано Июль, 26 в 9:44



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