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Выпуск 6.45 27 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 27 июля. Ключевые из них:

– За вчера имеем одного раненого украинского защитника.

– Новые переговоры в нормандском формате – об урегулировании на Донбассе состоится осенью.

– С сегодняшнего дня полиция Киева переходит на усиленный режим работы. В связи с мероприятиями, приуроченными к годовщине Крещения Киевской Руси.

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