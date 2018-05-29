Выпуск 6.45 29 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 29 мая. Ключевые из них:

– Украинский политзаключенный Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию. Об этом сообщают в Федеральной службе исполнения наказаний.

– Сегодня Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное Украине. Инициатором выступила Польша, которая сейчас там председательствует.

– В Ужгороде новая туристическая достопримечательность. И местные, и туристы ходят на озеро в обычном спальном районе смотреть на детенышей лебедей.

Опубликовано Май, 29 в 9:43



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