Выпуск 6.45 30 мая

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 30 мая. Ключевые из них:

– Резонансное убийство: в Киеве застрелили оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко.

– 107 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года. Большинство – из-за арт-обстрелов и мин.

– Ситуацию на Донбассе обсудят и в Минске. Член гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко считает, что сегодняшние переговоры будут очень тяжелыми.

Опубликовано Май, 30 в 10:51



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