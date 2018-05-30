Выпуск 6.45 30 мая
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 30 мая. Ключевые из них:
– Резонансное убийство: в Киеве застрелили оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко.
– 107 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года. Большинство – из-за арт-обстрелов и мин.
– Ситуацию на Донбассе обсудят и в Минске. Член гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко считает, что сегодняшние переговоры будут очень тяжелыми.
2018-05-30
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