Выпуск 6.45 4 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 4 июля. Ключевые из них:
– С 12-ти пострадавших детей в частном лагере на Киевщине предыдущий факт отравления подтвердился лишь у 7-ми.
– Ситуация на фронте стабилизировалась. Российско-оккупационные войска существенно уменьшили количество провокаций.
– Украинского пленника Кремля Станислава Клиха россияне поместили в тюремную психбольницу в Магнитогорске.
2018-07-04
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