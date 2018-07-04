Выпуск 6.45 4 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 4 июля. Ключевые из них:

– С 12-ти пострадавших детей в частном лагере на Киевщине предыдущий факт отравления подтвердился лишь у 7-ми.

– Ситуация на фронте стабилизировалась. Российско-оккупационные войска существенно уменьшили количество провокаций.

– Украинского пленника Кремля Станислава Клиха россияне поместили в тюремную психбольницу в Магнитогорске.

Опубликовано Июль, 04 в 10:58



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