Факты / Видео / Факты. Выпуски / Выпуск 6.45 6 июля/

Выпуск 6.45 6 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 6 июля. Ключевые из них:

– Стали известны детали дерзкого убийства, случившегося накануне в столице.

– В Харькове пытались убить генерального директора фармацевтической компании Здоровье Александра Доровского – его автомобиль взорвали.

– Олег Сенцов очень постарел и похудел в российской колонии. Однако он жив и продолжает борьбу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 6 июля
Факты. Спорт. 6 июля
Выпуск 7.45 6 июля
Выпуск 7.15 6 июля
Выпуск 21.10 5 июля
Выпуск 18.45 5 июля
Выпуск 15.45 5 июля
Выпуск 12.45 5 июля

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка