Выпуск 6.45 6 июля
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 6 июля. Ключевые из них:
– Стали известны детали дерзкого убийства, случившегося накануне в столице.
– В Харькове пытались убить генерального директора фармацевтической компании Здоровье Александра Доровского – его автомобиль взорвали.
– Олег Сенцов очень постарел и похудел в российской колонии. Однако он жив и продолжает борьбу.
2018-07-06
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