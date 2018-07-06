Выпуск 6.45 6 июля

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 6 июля. Ключевые из них:

– Стали известны детали дерзкого убийства, случившегося накануне в столице.

– В Харькове пытались убить генерального директора фармацевтической компании Здоровье Александра Доровского – его автомобиль взорвали.

– Олег Сенцов очень постарел и похудел в российской колонии. Однако он жив и продолжает борьбу.

Опубликовано Июль, 06 в 10:26



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