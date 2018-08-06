Выпуск 6.45 6 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 6 августа. Ключевые из них:
– На Донбассе оккупанты продолжают огневые провокации. Накануне они 12 раз нарушили перемирие.
– С начала года 740 иностранцев объявили персонами нон-грата в Украине.
– Трудовая миграция может спровоцировать рост цен и замедлить экономический рост. Об этом сообщает Национальный банк.
2018-08-06
Теги: Факты 6.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.