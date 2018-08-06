Выпуск 6.45 6 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 6 августа. Ключевые из них:

– На Донбассе оккупанты продолжают огневые провокации. Накануне они 12 раз нарушили перемирие.

– С начала года 740 иностранцев объявили персонами нон-грата в Украине.

– Трудовая миграция может спровоцировать рост цен и замедлить экономический рост. Об этом сообщает Национальный банк.

Опубликовано Август, 06 в 10:13



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