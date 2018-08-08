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Выпуск 6.45 8 августа

Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 8 августа. Ключевые из них:

– Российские тюремники отрицают факт ухудшения состояния здоровья Олега Сенцова.

– Крым, миротворцы и международный валютный фонд. Президент Петр Порошенко накануне провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

– Ровно 10 лет назад началась русско-грузинская война. Тогда армия России незаконно пересекла границу Грузии и пошла на Цхинвали – столицу самопровозглашенной Южной Осетии.

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