Выпуск 6.45 8 августа
Факты ICTV – свежие новости по состоянию на 6.45 8 августа. Ключевые из них:
– Российские тюремники отрицают факт ухудшения состояния здоровья Олега Сенцова.
– Крым, миротворцы и международный валютный фонд. Президент Петр Порошенко накануне провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.
– Ровно 10 лет назад началась русско-грузинская война. Тогда армия России незаконно пересекла границу Грузии и пошла на Цхинвали – столицу самопровозглашенной Южной Осетии.
2018-08-08
Теги: Факты 6.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.